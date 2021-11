Renica, stoccata a De Laurentiis: “La storia non va dimenticata”

Renica lancia una frecciatina a De Laurentiis

L’ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove non ha risparmiato una frecciatina ad Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto dichiarato:

“I rapporti vanno costruiti nel tempo, non vanno costruiti dietro a un fatto emotivo. La gente capisce se tu vai dietro a una cosa del genere solo perché è mancato lui, nessuno si dimentica il prima… E’ un qualcosa che non è bello, i tifosi amano quella squadra e in maniera incondizionata Maradona: dimenticarsi della storia non è una cosa bella.”

