Vigliotti su Maradona: “E’ stato qualcosa di sovrannaturale per la nostra città”

Gianluca Vigliotti ricorda Maradona

Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato l’evento di oggi che ha visto l’inaugurazione della statua dedicata a Maradona all’esterno dello stadio che oggi porta il suo nome. Ecco quanto dichiarato:

“E’ stato qualcosa di sovrannaturale per la nostra città. Oggi in città sono arrivati giornalisti di ogni parte del mondo, c’è la CNN, ci sono giornalisti e televisioni norvegesi, danesi, da ogni parte della terra, perché non si spiegano questo fenomeno indissolubile tra la città partenopea, la sua gente ed il loro grandissimo idolo di sempre, l’eterno Diego Armando Maradona”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus, Nedved: “Contro il Napoli vinta la coppa più bella”

Calciomercato Napoli, Marchetti: “Reinildo Mandava è un operazione che può essere chiusa a gennaio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ambra Angiolini contro la violenza sulle donne: “Vorrei che fosse una rivendicazione maschile”