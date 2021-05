Retroscena Napoli: Sfumata la pista Allegri, è corsa a due ora per la panchina

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, rivela un retroscena riguardante il Napoli. Secondo il quotidiano, in caso di qualificazione in Champions League, Massimiliano Allegri sarebbe stato l’allenatore più quotato per la panchina azzurra, ora invece con l’Europa League la pista che porta all’ex Milan e Juve si sarebbe raffreddata. Per la panchina del Napoli ora sarebbe una corsa a due: Luciano Spalletti e Galtier, campione di Francia con il Lille.