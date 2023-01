Scontri tifosi Roma-Napoli, l’ammissione di un ultras azzurro: “C’era appuntamento: alla base la morte di Ciro”

Scontri tifosi Roma-Napoli, l’ammissione di un ultras azzurro

Scontri tifosi Roma-Napoli, c’è l’ammissione di un ultras azzurro che parla di ‘appuntamento’ sull’autostrada del Sole. La testimonianza rilasciata a Il Mattino:

Scontri tifosi Roma-Napoli, l’ammissione di un ultras chiamato con (nome di fantasia) Fabrizio

Fabrizio parla a Il Mattino mentre aspetta l’inizio di Sampdoria-Napoli nel settore ospiti di Marassi:

«Sì, correva voce di un appuntamento già dalla mattina di ieri. E sarebbe avvenuto proprio in quell’autogrill, dove spesso vengono organizzate delle soste delle tifoserie.

Come mai? Lo sapevamo tutti che i romanisti sarebbero andati a Milano, ieri, per assistere a Roma-Milan. E allo stesso modo loro sapevano che noi napoletani saremmo andati a Genova per Sampdoria-Napoli.

I fatti di Roma di otto anni fa non sono stati dimenticati alla base di tutto c’è naturalmente la morte di Ciro, ucciso da un ultras romanista»

