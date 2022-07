Summit fra gli agenti di Fabian Ruiz e il Manchester United. A riportarlo è la BBC, secondo la quale nelle ultime ore la dirigenza dei Red Devils avrebbe effettuato un sondaggio per il centrocampista del Napoli. Ricordiamo che lo spagnolo è in scadenza nel 2023 e che al momento il rinnovo con gli azzurri non è all’orizzonte.