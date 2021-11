Rinnovo Insigne – Per ADL è una scelta solo del calciatore

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto alle domande dei giornalisti in occasione del “Race of the cure”.

De Laurentiis, in merito al rinnovo di Lorenzo Insigne, di fatto passa la palla all’attaccante di Frattamaggiore; le parole del presidente riportate da TuttoNapoli:

Insigne? Siamo sereni, si discute. Nella mia vita, nel cinema come nel calcio, non ho mai forzato la mano. Significa lasciare agli altri la decisione migliore per la loro vita, professione e futuro. Se Insigne vorrà continuare, lo accoglieremo a braccia aperte, se penserà che il suo percorso a Napoli sia concluso ce ne faremo una ragione, lui per primo se dovesse deciderlo e poi noi che dovremmo accettare questa decisione”.