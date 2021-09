Napoli: Demme e Lobotka verso il ritorno, spuntano le date per il rientro in campo

A breve Spalletti potrà contare di nuovo sui due centrocampisti

Il Mattino nella sua edizione odierna parla di Stanislav Lobotka e Diego Demme. Il quotidiano riferisce che i due centrocampisti sono prossimi al ritorno in campo. Il rientro dello slovacco è atteso contro il Cagliari domenica 26 settembre, per Diego Demme invece i tempi sono leggermente più lunghi, potrebbe far parte del gruppo per la trasferta con la Fiorentina in programma il 3 ottobre.

