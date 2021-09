Ancelotti: “Napoli? Quando non c’è sintonia è giusto separarsi”

Il tecnico del Real Madrid dice la sua anche sull’attuale allenatore dei partenopei

A distanza di quasi due anni dal suo addio al Napoli, Carlo Ancelotti parla del suo divorzio con il club di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di RadioRai.

Queste le sue parole:

“Napoli? Due anni professionali splenditi, ma so benissimo come funziona e credo sia finita nel modo giusto. Quando non c’è sintonia tra società ed allenatore è giusto separarsi, anche quest’anno il Napoli è competitivo. Se può vincere non lo so, ma può competere. Spalletti e De Laurentiis Sono persone oneste e credo che ci possano essere discussioni, ma alla fine si va d’accordo. Io sono andato molto d’accordo con De Laurentiis e ho conosciuto una piazza splendida. Real Madrid? Per me qui al Real è come una luna di miele, mi auguro di rimanere a lungo”.

