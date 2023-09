Rinnovo Kvara – Ecco a chi era indirizzata la nota della SSC Napoli

Ha fatto molto discutere la nota ufficiale della SSC Napoli riguarda al rinnovo di Kvaratskhelia.

Secondo la redazione di “Repubblica”, la nota della SSC Napoli sarebbe indirizzata agli agenti del georgiano e non agli organi di stampa. Ecco quanto riportato sulle pagine del quotidiano:

“La nota sembra avere un destinatario chiaro, al di là del riferimento ai media: l’agente dell’attaccante Mamuka Jugeli. La maxi- richiesta (5 milioni) non va sbandierata, ma verificata col Napoli: l’idea di un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale evidentemente è considerata superata dall’entourage del giocatore che però dovrà aspettare un confronto con il club azzurro, finora non ancora avvenuto, per mettere le carte sul tavolo. Le modalità saranno decise dal club azzurro”.

