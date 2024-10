Rinnovo Kvaratskhelia, ecco quando ci sarà il prossimo incontro

Secondo il quotidiano Repubblica a breve dovrebbe esserci un nuovo incontro per discutere del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli non ha ancora risolto la questione del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Per tale motivo a breve ci sarà un nuovo incontro tra le parti.

Di seguito le parole del quotidiano Repubblica:

“A tutto Kvara. Obiettivi, desideri e traguardi da raggiungere. La firma in calce è quella del numero 77 che ha conquistato Napoli con la sua classe. Kvaratskhelia si è confessato in una lunga intervista a Fifa.com in cui ha ribadito il grande feeling con la società e la piazza, a prescindere dai discorsi del rinnovo contrattuale che non è ancora arrivato. Un altro incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e il suo procuratore, Mamuka Jugeli, è in programma dopo la trasferta di San Siro contro il Milan. La distanza tra le parti c’è ancora (6 milioni l’offerta del Napoli, 8 la richiesta di Kvara) ma il rapporto è buono e difficilmente si arriverà ad uno strappo: ogni decisione sarà assolutamente condivisa, compresa quella di proseguire con l’attuale accordo (scadenza 2027) fino all’estate.”

