Rinnovo Ospina, il colombiano non chiude la porta al Napoli

Ospina, possibile colpo di scena: il portiere attende un cenno dal club

David Ospina non esclude la possibilità di rinnovare con il Napoli e attende un segnale dal club per intavolare una discussione sul tema. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “C’è Ospina che attende, si è messo nell’anticamera, nonostante siano arrivati segnali dal Real Madrid, altri ne erano annunciati dall’Inter, che ha preso Onana e sta per rinnovare per un anno con Handanovic.

Ospina vorrebbe un cenno, perché la tentazione di restare, con un biennale, gli è venuta, e il colombiano piace anche a Spalletti, che gradisce comunque Meret.