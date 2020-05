Ripresa campionato De Luca: bisogna congelare, non ci sono le condizioni sanitarie per ripartire.Per le riaperture attende il decreto con le linee guida.

Ripresa campionato e decreto rilancio per le riaperture, le parole di De Luca

Ripresa campionato, Vincenzo De Luca: “Per me bisogna congelare il campionato, dal punto di vista sanitario non ci sono le condizioni sanitarie per riprendere”.

Questo il commento del presidente della Regione Campania, sul tema della ripresa del campionato, rilasciato al TG Regione Campania, in onda su RAI 3.

De Luca

Sulle riaperture previste per lunedì 18 maggio, De Luca ha scritto un messaggio su Facebook. Queste le parole del Presidente della Regione Campania:

“Aspettiamo la pubblicazione del decreto con le linee guida generali per le riaperture, ma a quanto pare ci sarà un ulteriore passaggio questa sera. Mentre si dice che lunedì si riparte, aspettiamo fiduciosi. No comment”.

