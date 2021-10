Rivoluzione del fuorigioco: possibile reintroduzione il concetto di “luce”

Il terreno scelto per la sperimentazione è quello del campionato nazionale under 18

Tuttomercatoweb parla di quella che potrebbe essere una rivoluzione del fuorigioco. La Fifa avrebbe chiesto alla Figc di sperimentare la reintroduzione del concetto di “luce”.

Questo è quanto si legge:

“Si può cancellare un gol o una magia per colpa di mezza scarpa o di una mano oltre la linea tracciata dalle telecamere? Un tempo esisteva il concetto di “luce” tra i corpi e solo in presenza della quale si fermava il gioco, altrimenti l’azione correva: oggi, c’è la tecnologia e, così, anche un solo centimetro fa cadere in fallo chi cerca un po’ gloria di attacco.

La Fifa ha chiesto al presidente della Figc Gravina di cominciare una nuova nuova parentesi tra test e sperimentazione: il terreno individuato sarà il campionato nazionale Under 18 dove scenderanno assistenti di gara dalla Lega Pro per i primi test: il passo successivo vedrebbe il dossier finire sul tavolo dell’Ifab, unico organo al mondo preposto al cambiamento delle regole del calcio”.

