Roberto Insigne: “L’addio non è stata colpa sua, importante scelta di vita”

Roberto Insigne sull’addio del fratello Lorenzo

Roberto Insigne, attaccante del Benevento e fratello di Lorenzo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto dichiarato:

“Toronto è lontanissima e lì fa freddo. La vita per Lorenzo cambierà sicuramente, ma ha fatto una scelta importante anche perché andrà via da Napoli, che è casa sua. Però dico solo una cosa: non è stata colpa sua”.

