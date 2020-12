Rocchi, Var: “Deve ridurre drasticamente gli errori ma non può azzerarli, presto anche in Serie B”

La Var verrà presto utilizzata anche in Serie B, lo conferma l’ex arbitro

Gianluca Rocchi, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 durante la trasmissione “Radio anch’io sport”. L’ex direttore di gara ha parlato della Var e del suo futuro utilizzo anche in Serie B.

Ecco le sue Parole:

“Se la Var dove azzerare gli errori arbitrali è un fallimento, ma se è stata adottata per ridurli drasticamente allora è uno straordinario successo. Tantissime decisioni sono state corrette ‘correttamente’, quindi a mio giudizio è una innovazione utilissima. Var in Serie B? Sì, ma non dal girone di ritorno, ci sarà sicuramente per la prossima stagione e probabilmente già per i playoff. Var a chiamata? Una soluzione che toglierebbe responsabilità al Var, chi deve decidere in quella sala è solo. Se questa responsabilità fosse delegata ad un componente tecnico di chi chiama la tecnologia, sarebbe meglio. Il cambio delle regole è sempre un momento di difficoltà per gli arbitri, la continua modifica può portare a una fatica ad adattarsi. Per certi aspetti, però, hanno semplificato il lavoro”.

