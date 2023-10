Roma, il futuro di Mourinho è ancora in bilico. C’è già il nome del sostituto

Roma, Mourinho resta in bilico

Nonostante il successo nello scorso turno di campionato contro il Frosinone, il futuro di Josè Mourinho sulla panchina della Roma è sempre in bilico. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, la famiglia Friedkin starebbe già pensando al sostituto. Si tratta di Antonio Conte, che dopo la recente esperienza al

Tottenham è rimasto senza panchina. La proprietà giallorossa starebbe riflettendo sull’avvio di stagione di Mourinho, mettendo in conto che la piazza è molto legata al tecnico portoghese e non prenderebbe bene un suo esonero.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Formazione Napoli-Real Madrid: Mario Rui in vantaggio su Olivera

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ilary Blasi con Bastian Muller insieme all’Oktoberfest