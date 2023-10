Formazione Napoli-Real Madrid: Mario Rui in vantaggio su Olivera

Nel giorno di Napoli-Real Madrid il quotidiano Repubblica riporta qualche dettaglio circa la probabile formazione azzurra.

Questa sera alle ore 21 Napoli e Real Madrid si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona. L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione sulla probabile formazione che Rudi Garcia schiererà in campo.

Secondo quanto si legge il terzino Mario Rui sarebbe favorito su Mathias Olivera; inoltre ancora una volta ci sarà il duo formato da Natan ed Ostigard.

“In difesa l’unica novità è Mario Rui, favorito nel ballottaggio con Olivera, poi spazio ovviamente a Di Lorenzo e alla coppia Ostigard-Natan. Rrahmani non ha recuperato e quindi si procede con il tandem che si è comportato bene sia contro l’Udinese che con il Lecce. Nessuna variazione per il terzetto in mediana (Anguissa-Lobotka- Zielinski), nel tridente spazio a Matteo Politano, uno dei fattori positivi di questo avvio di stagione. Lui, Osimhen e Kvaratskhelia avranno il compito più importante: mettere in difficoltà il Real Madrid. E magari batterlo. C’è una storia da aggiornare.”

