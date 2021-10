Roma-Napoli spettacolo da Premier League

Roma e Napoli hanno dato spettacolo all’Olimpico anche senza sbloccare il risultato

0-0 tra Roma e Napoli, un punto a testa che rafforza in emtrambe la consapevolezza di poter essere tra le prime.

Dopo un inizio condizionato da errori di misura da una parte e dall’altra, dettati dalla frenesia, Napoli e Roma hanno dato vita ad una delle gare più spettacolari ed emozionanti degli ultimi tempi… Non si contano i capovolgimenti di fronte, alla fine il punto sta stretto ad entrambe, se l’avesse vinta una delle due, l’altra sarebbe uscita comunque a testa alta, senza potersi rimproverare più di tanto…

Roma-Napoli ha alzato l’asticella al livello di spettacolo che offre la Serie A, per 2 ore abbiamo assistito ad uno spettacolo tattico ed agonistico degno di un match di Premier League… È questo il calcio che ci piace, bravi i due signori del calcio in foto, campioni indiscussi di sportività ed i protagonisti in campo.

Mario Scala