Roma: niente Bournemouth né Milan, Zaniolo rimane ma è fuori rosa

Finisce nel peggiore dei modi l’avventura giallorossa di Nicolò Zaniolo

La Roma avrebbe messo definitivamente Nicolò Zaniolo fuori rosa, questo è quanto riporta la redazione di Sky Sport. Qualora il giocatore non dovesse partire in queste ultime ore di calciomercato allora si accomoderebbe in tribuna fino a fine stagione. Il club giallorosso però non avrebbe abbassato le sue richieste, per portare via da Roma il numero 22 in estate servirà presentare un’offerta pari a quella fatta dal Bournemouth.

Fonte foto: Instagram @nicolozaniolo

