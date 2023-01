L’ex Napoli Giaccherini: “Mario Rui non giocava per un motivo”

L’ex giocatore del Napoli Emanuele Giaccherini ha parlato del Napoli spendendo qualche parola anche sul terzino azzurro Mario Rui.

Emanuele Giaccherini ha parlato del Napoli e di Mario Rui ai microfoni di “Radio Crc”, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”. L’ex giocatore azzurro è intervenuto in primo luogo sul percorso del club di Luciano Spalletti.

“Abbiamo visto tante squadre vincere lo scudetto. Ricordo la Juventus di Conte, squadre di un livello altissimo, ma penso che questo Napoli possa superare un po’ tutti. La società, gli scout e i direttori sono stato bravissimi a trovare questi giocatori un po’ sconosciuti. Hanno investito poco ed ora il loro valore è triplicato. Un applauso alla società e all’allenatore che li ha valorizzati.”

Successivamente, su Mario Rui afferma:

“Non sono stupito, ho giocato con lui per più di un anno insieme e ha sempre avuto una qualità tecnica incredibile. In quel momento c’era Ghoulam che stava benissimo ed era il titolare. Mario Rui sta crescendo tantissimo e ieri ha fatto un passaggio da trequartista, non da terzino. All’inizio del campionato quando Osimhen era infortunato, sia Raspadori che Simeone non hanno fatto pesare quell’assenza, forse il Napoli giocava anche meglio sotto alcuni punti di vista.”

