Napoli-Roma, Mourinho: “Meritavamo la vittoria! Abbiamo fatto soffrire il Napoli”

Al termine della gara tra Napoli e Roma, che ha visto gli azzurri uscire vincitori, il tecnico degli ospiti Josè Mourino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato:

“Dieci minuti dopo il gol di Osimhen c’è stato un periodo in cui si è sentito l’ingiustizia dell’1-0. Noi abbiamo giocato bene, pressando altissimo, difendendo molto bene. Questa è una di quelle sconfitte da cui esci con maggiore fiducia. Siamo sicuramente la squadra che ha fatto soffrire di più il Napoli, in uno stadio con un ambiente tremendo ma che sembrava a vuoto. I nostri tre cambi a fine partita sono tre bambini che l’anno scorso giocavano a Trigoria, ora invece vengono qui e giocano così: questo mi fa un piacere tremendo. A volte il calcio è ingiusto e la squadra che merita di più perde. Oggi meritavamo di vincere la partita. Dispiace per il risultato, ma ai ragazzi ho detto che va bene la faccia triste, perché abbiamo perso, ma con l’anima piena. Spalletti? All’inizio l’ho ringraziato per il regalo di compleanno che mi ha fatto, anche se ancora non l’ho visto. Il pensiero di un collega fa sempre piacere. Dopo la partita nessuna parola, ma un abbraccio. Al di là di una squadra molto brava, il Napoli ha la stella dei campioni: a volte la stella s’illumina per te, io lo so perché ho vinto 8 campionati, e quest’anno la stella illumina loro”.

