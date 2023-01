Spalletti: “Vinta una gara difficile, squadra premiata dopo reazione feroce”

Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa, dopo la vittoria contro la Roma.

Mourinho dice che sul Napoli c’è una giusta stella: che ne pensa?

“Io vedo che abbiamo tre punti in più in classifica. Vinta una gara difficile contro un ottimo avversario, la Roma ha dimostrato di essere una delle squadre più forti viste al Maradona. Vedo che la partita l’hanno giocata tutti quelli della rosa, anche quelli che erano in panchina, fino al magazziniere. Concentrati tutti al 100% e la cosa fondamentale è stata quella di non accettare mai il pareggio. La squadra ha avuto una reazione feroce e quella voglia è stata premiata”:

Simeone entra e fa sempre gol pur giocando poco

“Quando i calciatori si allenano bene durante la settimana, poi diventa difficile andare a togliere uno come Osimhen. Però perché non dare la possibilità anche a qualcun altro? Raspadori e Simeone quando non c’era Osimhen hanno determinato il nostro passo e le nostre vittorie ed è facile metterci mano quando ci sono giocatori con quella testa”. Tuttomercatoweb.

