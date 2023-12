Romano, Elmas-Lipsia: “Accordo raggiunto con il giocatore, trattativa alle fasi finali”

L’affare fra Elmas e il Lipsia sembrerebbe essere vicinissimo alla chiusura. Ecco gli aggiornamenti di Fabrizio Romano su X: “Il Lipsia ha raggiunto un accordo con Eljif Elmas, mentre la trattativa con il Napoli è alle fasi finali. Confermato un compenso di 25 milioni di euro“.

🔴⚪️🇲🇰 RB Leipzig have reached an agreement on personal terms with Eljif Elmas as negotiations with Napoli are at final stages.

€25m fee confirmed, as revealed yesterday.

Exclusive story, expected to be sealed soon. pic.twitter.com/T07JN5kLvY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2023