Ronaldo parte per Dubai ma al ritorno niente quarantena: i dettagli

Farà certamente discutere l’agevolazione per i calciatori che potranno andare all’estero senza fare la quarantena.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Cristiano Ronaldo volerà a Dubai per le vacanze natalizie ma, al ritorno, non sarà sottoposto alle restrizioni come i comuni cittadini.

Contattata l’ASL di Torino, infatti, l’ente ha comunicato che il portoghese al rientro potrà allenarsi in isolamento, avendo contatti solo con il gruppo squadra, dal momento che sono sottoposti a tamponi regolarmente. Del resto, il fuoriclasse non sarà l’unico calciatore bianconero ad uscire fuori dal nostro paese.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus-Napoli: calendario intasato, possibile inversione di campo

Violazione del protocollo Covid: probabile sanzione per il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Conte avverte Renzi: “Si discute solo dell’interesse del Paese”