Juventus-Napoli: calendario intasato, possibile inversione di campo

Recuperare Juventus-Napoli sembra un’impresa a dir poco ardua. Con il calendario intasato, infatti, trovare una soluzione è difficile.

Per questo, con ogni probabilità, la sfida allo Juventus Stadium potrebbe disputarsi il 14 febbraio giorno in cui, teoricamente, le due squadre avrebbero dovuto affrontarsi al “Diego Armando Maradona”. Non potendo giocare il ritorno prima dell’andata, infatti, è probabile che la Lega Calcio inverta il campo per quella data, per poi disputare a fine stagione il match a Fuorigrotta.

A riportare la notizia è Il Corriere dello Sport.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Violazione del protocollo Covid: probabile sanzione per il Napoli

Infortuni Osimhen e Mertens: ecco i due quando rientreranno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Conte avverte Renzi: “Si discute solo dell’interesse del Paese”