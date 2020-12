Violazione del protocollo Covid: probabile sanzione per il Napoli

Il Napoli rigiocherà la sfida di campionato in casa della Juventus ma la diatriba è tutt’altro che conclusa.

La FIGC, infatti, vuol vederci chiaro per ciò che riguarda l’attuazione del famoso protocollo sanitario legato al Covid in caso di uno o più positivi all’interno della squadra.

Per questo, come riportato da Il Mattino, si aspetta la chiusura delle indagini della Procura Federale che dovrebbe accertare eventuali violazioni dei partenopei, quando ci furono i casi Zielinski ed Elmas.

Ad ora non si conoscono ancora le tempistiche ma la sensazione è che si vada verso una pesante ammenda. Meglio, sicuramente, della sconfitta a tavolino. Probabile pure che, così come hanno fatto altre squadre come Fiorentina, Bologna, Roma e Genoa, la società scelga di patteggiare.

