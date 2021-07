Rosella Sensi su Spalletti: “Non c’è stata pacatezza da parte di Spalletti sulla fiction”

Rosella Sensi commenta la conferenza di Spalletti

L’ex presidente della Roma Rosella Sensi, è intervenuta in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha commentato alcuni passaggi della conferenza stampa di Luciano Spalletti. Ecco quanto dichiarato:

“Luciano ha fatto qualche battuta inappropriata su Totti. La battuta fatta su di lui era rivolta proprio a Francesco, non agli sceneggiatori della fiction. Voglio molto bene a Totti e sono cose che dovrebbero chiudersi così. Non c’è stata pacatezza da parte di Spalletti sulla fiction. Non voglio dire i difetti di Spalletti. Il pregio è che quando riesce a coinvolgere tutti può fare davvero molto bene, come avvenne nella mia Roma.”

