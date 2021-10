Rrahmani: “Con Spalletti ci divertiamo, siamo più uniti rispetto all’anno scorso”

Amir Rrhmani parla alla radio ufficiale

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

Stiamo facendo bene, anche se siamo ancora all’inizio. Mi trovo bene coi compagni, speriamo di continuare così. Non gioca mai solo un singolo, è la squadra che sta giocando bene. Con Spalletti siamo più uniti rispetto allo scorso anno,iIl suo lavoro è importante e noi lo seguiamo. Le cose non possono essere separate. Dobbiamo continuare così. Non è solo la difesa forte, siamo tutti forti. Continuare così sarebbe stupendo. Koulibaly? E’ un uomo bravissimo e un giocatore forte, è a Napoli da anni. Per me è un privilegio giocate con lui. Il ritorno dei tifosi allo stadio? Ci sono mancati lo scorso anno. Senza tifosi non è calcio vero. Io sono tornato ieri e non ho parlato con Spalletti, ma lui e lo staff analizzano al meglio gli avversari. Ci sono tante partite difficili da sbloccare e le palle inattive sono un’occasione importante: il 35-40% dei gol vengono dalle palle inattive. In tutte le partite può succedere di tutto, noi dobbiamo sempre dare il massimo.

