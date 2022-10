Sabatini boccia Kvaratskhelia: “Contro la Roma è stato il peggiore”

Sandro Sabatini boccia il talento georgiano del Napoli

Il Napoli ha battuto la Roma nella gara di ieri sera allo Stadio Olimpico. Ma non tutti i big del Napoli sono stati protagonisti di una grande prestazione, a sostenerlo è il giornalista Mediaset, Sandro Sabatini, che nel corso della trasmissione Pressing ha bocciato Kvicha Kvaratskhelia, definendolo il peggiore in campo tra i partenopei.

Queste le sue parole:

“Se analizziamo le prestazioni dei singoli contro la Roma, il Napoli è stato spettacolare quando è stato spettacolare un giocatore che stavolta è stato il peggiore in campo, cioè Kvaratskhelia. Obiettivamente non è stato devastante come al solito, non è stato eccezionale”.

Fonte foto: Instagram @sandrosabatini

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pellegatti: “Napoli favorito per lo scudetto? Presto per dirlo. C’è una differenza con il Milan”

Napoli-Sassuolo, parte la vendita dei tagliandi: prezzi e info

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici