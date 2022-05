Barça e Psg piombano su Koulibaly, ma ADL non fa sconti: spunta la cifra

Corriere dello Sport – Ostigard e Saliba come papabili successori di Koulibaly, ma ADL non fa sconti a Barcellona, Psg o le inglesi.

Aurelio De Laurentiis, durante il mercato estivo, potrebbe rinunciare ad uno dei capisaldi del Napoli: Koulibaly. Tuttavia, il patron non è intenzionato a fare sconti a nessuno e per potersi portare a casa il difensore, ci vorranno almeno 50 milioni.

“Il Napoli, con Koulibaly, avrebbe Rrahmani e Juan Jesus (entrambi prossimi al rinnovo) e poi dovrebbe limitarsi da acquistare un quarto: piace tanto e anche tantissimo Ostigard (23 a novembre), che sta per chiudere la sua stagione con il Genoa ed è di proprietà dello Brighton. L’idea sta lì, non viene rimossa, ma intanto echi internazionali diffondono anche una possibilità per William Saliba (21), proprietà dell’Arsenal ma con una stagione in prestito all’Olympique Marsiglia”.

