Dalla Francia: anche il PSG piomba su Koulibaly

Un altro top club europeo tenterà di strappare il difensore al Napoli

Dopo Barcellona e Chelsea, anche il Paris Saint-Germain avrebbe rimesso nel mirino Kalidou Koulibaly. Il portale “Foot Mercato” riferisce che i parigini vorrebbero approfittare della scadenza del suo contratto nel 2023 per portarlo in Francia. Se Koulibaly nelle prossime settimane non troverà un accordo per rinnovare col Napoli, si legge, De Laurentiis lo metterà sul mercato.

