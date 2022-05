Caressa: “A distanza di anni possiamo dirlo, quello di Maradona non era gol”

Fabio Caressa, fa un salto nel passato: “A distanza di tanti anni lo possiamo dire, quello di Maradona non era gol”.

Fabio Caressa, sul proprio canale YouTube, ritorna a parlare del gol di Diego Armando Maradona durante il Mondiale dell’86 in cui segnò con la mano contro l’Inghilterra:

“Qui dobbiamo dircelo chiaramente, dopo tanti anni si può dire, io non sono uno di quelli che vanno per il politically correct, ma nonostante mi sia anche piaciuto non era gol, fu abbastanza evidente”.

