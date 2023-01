Biglietti Napoli-Roma, il Maradona è quasi sold out

I biglietti per la sfida tra Napoli e Roma sarebbero quasi tutti terminati; l’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione.

Domenica 29 gennaio alle ore 20:45 c’è in programma il match tra Napoli e Roma ed i biglietti per tale evento sarebbero quasi finiti. Il quotidiano Il Mattino riporta la situazione ed afferma che ci sarebbero solo pochi biglietti a disposizione.

Ecco quanto si legge:

“Il Napoli è pronto a inaugurare anche il girone di ritorno, che la squadra di Luciano Spalletti farà partire domenica prossima al Maradona contro la Roma, vecchia conoscenza dell’allenatore toscano. Per l’occasione, Osimhen e compagni potranno contare sul massimo apporto della piazza: come era stato contro la Juventus due settimane fa, lo stadio di Fuorigrotta sarà catino incandescente e prossimo già al sold out. Mancano ormai gli ultimi biglietti ancora a disposizione, tutti nei settori inferiori dello stadio, comprese le due Curve e i Distinti. Saranno ancora una volta oltre 50mila le presenze per il big match con i giallorossi.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

