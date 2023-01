Caso Osimhen, totale tranquillità da parte del Napoli

Il quotidiano Repubblica riporta le ultime sul caso relativo a Victor Osimhen, concentrandosi sulla posizione del Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica si focalizza sul caso che riguarda l’attaccate del Napoli Victor Osimhen. Secondo quanto si legge sul noto quotidiano la Società partenopea non avrebbe nessun tipo di preoccupazione in merito alla vicenda. Intanto nella giornata di ieri l’amministratore delegato nel Napoli sarebbe andato presso la sede della FIGC.

“Sia in società che nella squadra del Napoli non c’è allarme per gli eventuali sviluppi giudiziari del caso Osimhen. Totale tranquillità da parte degli azzurri che pensano solo al campo e a vincere altre partite per continuare a perpetrare il sogno scudetto. Intanto ieri c’è stata una visita in Figc dell’amministratore delegato del Napoli Andrea Chiavelli.”

Fonte foto: Instagram, @victorosimhen9

