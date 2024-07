Rai – Sacchi: “Conte è il fuoriclasse del Napoli! Farà la differenza”

L’ex ct della Nazionale italiana, Arrigo Sacchi, è stato intervistato da Ciro Venerato, per parlare dell’arrivo di Conte al Napoli: “Antonio da la vita per il calcio e per i suoi giocatori. Riporterà il Napoli lassù in alto. È lui il fuoriclasse azzurro. È riuscito sempre a spostare gli equilibri delle squadre da lui allenate. Ha saggezza, conoscenze e carisma. Farà la differenza anche a Napoli”.

