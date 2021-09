Sacchi: “Nessuno meglio di Allegri sa come stanno i suoi giocatori”

L’ex tecnico del Milan e Ct della Nazionale italiana, Sacchi, difende la Juventus: “Nessuno meglio di Allegri sa come stanno i suoi giocatori”.

Massimiliano Allegri dovrà rinunciare per la trasferta di Napoli ai suoi top player di fiducia: Dybala, Cuadrado, Betancur e Alex Sandro. Tuttavia interviene Arrigo Sacchi, ex tecninco del Milan e Ct della Nazionale italiana rilasciando un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Soltanto un ignorante può criticare una situazione che non conosce. Nessuno meglio di Allegri sa come stanno i suoi giocatori, nessuno meglio di lui conosce le loro reali condizioni, nessuno meglio di lui ha il polso della situazione: magari uno ha bisogno di più tempo per recuperare, a un altro invece basta un giorno. Sono tutti dettagli che un allenatore deve valutare con attenzione e, credetemi, non è semplice prendere certe decisioni”.

