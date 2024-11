La Gazzetta dello Sport – Sacchi: “Scudetto? Io dico Atalanta! Il Napoli ha speso di più, ma il calcio non si fa solo con i soldi”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, si è sbilanciato sulla possibile vincitrice dello scudetto. Stando alla sua idea, a trionfare in questa stagione potrebbe essere proprio l’Atalanta: “Io dico di sì. La squadra di Gasperini gioca bene, e questo è il primo ingrediente per arrivare al titolo, ha un pubblico che la sostiene e una società unita e competente. Mi sembra che ci sia tutto per arrivare molto lontano.

Beh, a rigor di logica e osservando gli investimenti, ci sarebbero altri club che dovrebbero lottare per lo scudetto. Penso all’Inter , al Milan, alla Juventus, al Napoli, alla Roma. Tutte società che hanno speso molto di più dell’Atalanta sul mercato. E però, per fortuna, il calcio non si fa soltanto con i soldi, ma con le idee.

E a Bergamo di idee ne hanno parecchie, e quasi tutte buone. Rispetto alla passata stagione che cosa è cambiato? La vittoria nell’Europa League, trofeo che nessuna squadra italiana aveva mai conquistato in più di vent’anni, ha dato nuove energie al gruppo e ha portato la consapevolezza della propria forza. Non vinci a Liverpool o in finale contro il Leverkusen se non hai valori tecnici e morali”.

