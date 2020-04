Salvini: “Chi è in sicurezza dovrebbe riaprire oggi”

L’argomento più caldo in questi giorni è senza dubbio la riapertura delle varie attività, soprattutto con il 4 maggio che si avvicina sempre di più. C’è naturalmente chi la pensa in maniera da chi sta gestendo tutto, e ancora una volta non ha potuto fare a meno di esprimere la propria opinione.

In particolare il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato a premere per le riaperture immediate: “Per quello che mi riguarda tutti quelli che possono riaprire in sicurezza dovrebbero poter riaprire oggi stesso”, ha detto poco fa intervenendo ad Agorà.