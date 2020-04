Papa: “Preghiamo per studenti ed insegnanti”

Papa: “Preghiamo per studenti e insegnanti”

“Preghiamo per gli studenti che devono lavorare tanto per fare lezione viainternet e altre vie mediatiche”. Questo il primo pensiero di Papa Francesco durante la messa quotidiana a Santa Marta. “E preghiamo per gli studenti che devono fare gli esami in un modo nel quale non sono abituati”, ha aggiunto. Momento delicato per tutti, ma il santo padre ha avuto ancora una volta un accorgimento per determinate “classi sociali” come riportato qui sopra.