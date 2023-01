Sampdoria-Napoli, i blucerchiati alla ricerca di punti pesanti. Il Ferraris sarà caldissimo

Sampdoria-Napoli, clima bollente al Ferraris

Quella di oggi tra Sampdoria e Napoli sarà una gara importante per il prosieguo della stagione per entrambe le squadre, che seppur per obiettivi diversi sono alla ricerca di punti pesanti. Come riportato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, il Ferraris sarà caldo e spingerà forte i blucerchiati. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Priorità capovolte. Quella di oggi sarà innanzitutto la partita di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic. E solamente dopo la sfida alla capolista Napoli, umanizzata dalla sconfitta di San Siro con l’Inter di mercoledì scorso. Sarà una partita unica perché si giocherà in un clima unico, che avvolgerà il Ferraris già prima del fischio di inizio. Un misto di malinconia, rabbia, nostalgia, incazzatura, voglia di spaccare il mondo. Questa volta il ricordo di Vialli e Mihajlovic dovrebbe decuplicare le forze dei blucerchiati che scenderanno in campo in quello che sulla carta e numeri alla mano è un confronto impari. Sotto ogni profilo statistico”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Altro lutto nel mondo del calcio: M’Bami morto per arresto cardiaco

Colpo dal Bari: accelerata del Napoli per Walid Cheddira

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Aperte le grotte vaticane per l’omaggio dei fedeli alla tomba di Ratzinger