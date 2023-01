Contini torna al Napoli? Si apre un nuovo scenario

Il ritorno di Nikita Contini al Napoli potrebbe non essere scontato come sembrava

Bartosz Bereszynski è ufficialmente un giocatore del Napoli. Il polacco vestirà la maglia azzurra fino alla fine della stagione, stessa sorte ma direzione Liguria per Alessandro Zanoli che si accasa al club blucerchiato, rimane da chiarire la situazione Nikita Contini. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport Contini tornerebbe al club partenopeo soltanto per fare il secondo. In tal senso si stanno attendendo novità sul futuro di Sirigu, intrigato dall’opzione Cagliari, ma per come stanno ora le cose (secondo il quotidiano) se non parte l’ex PSG, Contini potrebbe rimanere alla Samp.

Fonte foto: Instagram @nikitacontini

