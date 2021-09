UFFICIALE – Sarri squalificato per due giornate: espressioni blasfeme e intimidatorie

Sarri squalificato per due giornate: la motivazione

Notizie Calcio – Maurizio Sarri, squalificato per due giornare, è questa la decisione del Giudice Sportivo Gerado Mastrandrea, per il tecnico della Lazio, in seguito al rosso rimediato al termine della sfida contro il Milan. La motivazione recita:

“per avere, al termine della gara, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minaccione. Ha successivamente contestato la decisione arbitrale proferendo espressione blasfeme”

Il tecnico quindi salterà Lazio-Cagliari e Torino-Lazio, mentre non ci sono provvedimenti nei confronti dei calciatori, in virtù delle zero espulsioni del weekend.

