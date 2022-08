Sassuolo, Carnevali: “Su Raspadori oltre il Napoli c’è anche la Juventus”

Sassuolo, Carnevali conferma l’interesse Napoli e Juventus per Raspadori

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Giornale, dove ha ammesso che oltre il Napoli c’è anche la Juventus su Giacomo Raspadori. Ecco quanto dichiarato:

“Per Giacomo ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. È chiaro che il mercato è lungo e tutto può ancora succedere, ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato. Noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzare ragazzi, esattamente come Gianluca Scamacca e il suo approdo in Premier è un fantastico riconoscimento”.

