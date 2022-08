Futuro Meret, non si esclude l’ipotesi parametro zero

Non è escluso che Meret resti e si liberi a zero tra un anno

Da tempo il Napoli ha l’accordo con Alex Meret per il rinnovo di contratto, ma l’arrivo di Kepa potrebbe cambiare i piani perché con un portiere tanto forte rischierebbe di finire ai margini il friulano, che sembra deciso a partire. Secondo La Repubblica non è escluso, però, che l’ex Udinese possa decidere di restare ancora un altro anno in azzurro e poi svincolarsi a parametro zero nel 2023. Sarebbe poi libero di trovare la soluzione migliore.