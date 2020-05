Scandalo Inter-Juve 2018, l’ex capo Procura FIGC: “Chiesi l’audio Var-Orsato e sparì la parte su Pjanic…”

“Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito”. E’ questo il titolo che prende l’intervista de Il Mattino a Giuseppe Pecoraro, capo della procura FIGC dall’agosto del 2016 fino allo scorso dicembre, che al quotidiano è tornato sulle polemiche per il match tra Juventus e Inter nell’anno in cui il Napoli sfiorò lo scudetto con Sarri: “E’ stata la direzione di Orsato di Inter-Juventus che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale. Avevo avuto esposti, sottoscritti, di associazioni, tifosi, organizzazioni sul suo operato e per non sbagliare chiesi ai miei vice se era il caso di aprire o no un procedimento”.

“Io non credo che avremmo trovato prove di malafede e chiesi all’Aia prima e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio-video tra Var e arbitro di quella partita. Ce li diedero solo a inizio campionato successivo. Apriamo il file e l’unico episodio in cui non c’è audio registrato era l’unico che ci importanta: quello tra Orsato e il Var che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. Motivo? Mi dissero che non c’era e basta. Alla fine ho archiviato”.

