Calciomercato Napoli, il Liverpool punta forte su Koulibaly

E’ pronto l’assalto da parte della Premier League a Kalidou Koulibaly, alla cui cessione il Napoli non ha intenzione di opporsi e cambiare idea. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui sulle tracce del difensore azzurro si sarebbe messo anche il Liverpool di Jurgen Klopp, che va ad aggiungersi a Manchester United e Arsenal (oltre al Real Madrid, da tempo interessato).

I Reds sono l’ultimo club a muoversi per il centrale senegalese e l’idea del club inglese sarebbe quella di inserire nella trattativa l’altro difensore Lovren come contropartita tecnica. Ma De Laurentiis, che non si metterà contro la cessione, non vuole trattare sul prezzo e continua a chiedere 100 milioni, solo cash. Klopp sogna una coppia Koulibaly-van Dijk il prossimo anno.

