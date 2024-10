X – Schira: “Mario Rui-Giuffredi, rottura rotale fra l’agente e il giocatore”

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, è intervenuto sui suoi canali social, per annunciare la rottura totale fra l’agente Mario Giuffredi e il difensore del Napoli, Mario Rui: “Rottura tra l’agente Mario Giuffredi e il terzino del Napoli Mario Rui. Una separazione sfociata nell’istanza arbitrale presentata al Coni dall’agente contro il suo ex assistito. Dietro lo strappo i numerosi no del giocatore alle tante offerte portate durante il mercato estivo”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Nazionale, Spalletti convoca Zaniolo

Meret continua ad allenarsi da solo: sta recuperando in fretta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ferragni e Fedez: smentite le voci su un accordo di separazione