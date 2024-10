Radio Marte – Modugno: “Meret? C’è prudenza nel farlo recuperare nei tempi giusti”

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto in diretta radio, per informare sulle condizioni di Alex Meret, dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus. “Meret non ha giocato ieri nella partitella informale contro la Juve Stabia, è chiaro che questo è un indizio. C’è prudenza nel farlo recuperare nei tempi giusti, vedremo se sarà disponibile a Empoli ma la sensazione è che toccherà ancora a Caprile”.

