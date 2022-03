Sconcerti: “Napoli? mancano i gol degli esterni, è un problema serio”

Secondo il giornalista il Napoli ha un grosso problema

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Il giornalista ha commentato la stagione del Napoli, a tratti altalenante.

Queste le sue parole:

“Uno dei problemi più seri del Napoli in questa parte finale è stato il rendimento degli esterni. Sono mancati in stagione i gol di Politano, Insigne e Lozano e stanno mancando adesso che sono i momenti decisivi. Non è un problema di condizione fisica, ma un limite che questi giocatori hanno trovato in questa stagione. Non hanno portato sostanza, ma solo un grosso contributo nel senso dell’equilibrio tattico. Mancano almeno 5/6 gol, l’anno scorso Lozano aveva superato le dieci reti.

Mertens affianco di Osimhen contro il Verona? Di solito Osimhen è accompagnato Zielinski, ma sono almeno tre partite che non è in forma. E’ lui quello che decide il ritmo e l’organizzazione dell’attacco. L’unico giocatore che può essere considerato il dodicesimo titolare è Elmas, potrebbe partire da esterno a Verona o al posto di Zielinski. Io darei una giornata di riposo a Insigne, se si può.

Campionato livellato verso il basso? Non è un demerito, ma una misura. Non si possono avere tante grandi squadre in un campionato, lo dimostra la media punti. Secondo i miei conti lo scudetto si vince a 81. La Juventus si è data un’andatura regolare da metà campionato, in 14 partite ha recuperato 10 punti al Napoli”.

