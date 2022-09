Si chiude il mercato estivo: niente da fare per Ronaldo o Navas al Napoli

Né Cristiano Ronaldo né Keylor Navas vestiranno la maglia del Napoli

Il calciomercato estivo si chiude qui. Alle ore 20.00 è scaduto il tempo e per nuove trattative si dovrà aspettare la finestra di mercato invernale. I tifosi azzurri possono ritenersi soddisfatti dei nuovi arrivi ma per alcuni rimane un po’ di amaro in bocca. Infatti né Cristiano Ronaldo né Keylor Navas saranno giocatori azzurri. Se per il primo forse non c’è stato mai il sentore che potesse concretizzarsi, per il secondo invece sembrava praticamente fatta, con alcuni giornalisti del panorama partenopeo e non solo che davano il suo arrivo come sicuro. Il portiere costaricano, riferisce Gianluca Di Marzio a Sky Sport potrebbe ancora diventare un giocatore del Napoli nel caso riuscisse a svincolarsi dal PSG entro le 24.00, quindi tra poche ore, ma le possibilità che ciò accada sono vicine allo zero.

